İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı - Son Dakika

İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı

BURSA'da, bir akaryakıt istasyonundan 650 bin TL'lik altın ve paranın bulunduğu kasayı çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince 172 güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle yakalandı.

İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı, System.String[]

BURSA'da, bir akaryakıt istasyonundan 650 bin TL'lik altın ve paranın bulunduğu kasayı çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince 172 güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle yakalandı. İfadelerinde paranın yaklaşık 635 bin TL'sini harcadıklarını iddia eden 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen ay merkez Nilüfer ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna giren 4 şüpheli, içinde 650 bin TL değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ve nakit para, 2 tabanca bulunan çelik kasayı alıp, kayıplara karıştı. Çelik kasanın çalındığını fark eden akaryakıt istasyonu sahibi E.Ü. (23) ve ortağı M.F.Ü. (38) durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI YAKALATTIAkaryakıt istasyonu güzergahı boyunca 17 kilometrelik alanda 172 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin F.K. (28), D.E.P. (26), M.G. (23) ve T.K (24) olduğunu tespit etti. 4 şüpheliyi Nilüfer ilçesinde takip eden ekipler, inceleme yaptıkları bir güvenlik kamerasında şüphelilere ait otomobilin bulunduğu ara sokağı tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilden inip hızla kiraladıkları aparta doğru koştukları görüldü.4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Polis, tespit ettiği aparta cuma gecesi baskın yaptı. Baskında, 4 şüpheli de gözaltına alınırken, kaldıkları apartta yapılan aramalarda 2 tabanca, 14 bin 900 TL nakit para ile altın zincir ele geçirdi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda 'hırsızlık', 'gasp' ve 'yaralama' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. 4 şüphelinin ifadesinde, yaklaşık 635 bin 100 TL'yi harcadıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı
İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçinde 650 bin TL olan kasayı çalan 4 kişi, güvenlik kamerasından yakalandı - Son Dakika

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