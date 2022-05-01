İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

01.05.2022 14:28

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için 111 bin 143 ekip, 208 bin 900 personelin görev başında olacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için 111 bin 143 ekip, 208 bin 900 personelin görev başında olacağını söyledi.

Erdil, beraberinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile Samsun- Ankara kara yolunda trafik denetimine katıldı.

Polis kontrol noktasında denetim için durdurulan araçtakilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdil, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt genelinde trafik denetlemelerinin amacının kaza oranlarını en aza indirmek olduğunu söyledi.

Havadan denetimler yapılacak

Ramazan Bayramı'nda trafik tedbirlerinin yoğunlaştırıldığına işaret eden Erbil, şöyle konuştu:

"Bu bayramda 111 bin 143 ekip, 208 bin 900 personelimiz görev başında olacak. Bu süre içinde 73 ilde helikopter ve insansız hava araçlarıyla havadan denetimler yapılacak. 2010 yılından itibaren 10 yılda trafik araç sayısı yüzde 60 civarında artmış olmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 40 iyileşme olduğunu görüyoruz. Son 4 yılda 100 bin kişiye düşen trafik kazalarındaki ölümler 9,6'dan 5,7'ye indi. Bu çok önemli bir gelişme. Avrupa ortalaması da bu civarlardadır."

Bakan Yardımcısı Erdil, 2021 yılında yürürlüğü giren Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı titiz bir şekilde takip ettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte trafik kazalarındaki kayıplar en aza inecektir inşallah. Bu vesileyle trafik denetlemelerimizin başarılı geçmesini diliyorum ve millet olarak ağız tadıyla güzel bir bayram geçiririz. Sizlerin vasıtasıyla da seyahat eden yolcularımıza iyi yolculuklar diliyoruz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı ve Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un ailelerine başsağlığı dileyen Erdil, "Samsun'da iki şehidimiz var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz ile milletimize başsağlığı diliyorum. Malumunuz son operasyonlarda terör örgütünün inine girildi ve terör örgütü en kısa zamanda Türkiye'den silinecektir. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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