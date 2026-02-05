İçişleri Bakan Yardımcısı Iğdır\'da Güvenlik Raporu Açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Sağlam, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kolluk Gözetim Komisyonu'nun çalışmaları ile Iğdır'daki güvenlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da 'Kolluk Gözetim Komisyonu'na ait basına açıklama yaptı. Sağlam açıklamasında; Kolluk kuvvetleriyle (polis, jandarma, sahil güvenlik) ilgili yapılan işlem ve eylemler hakkında herhangi bir şikayet, ihbar ya da memnuniyet bildirimi varsa, vatandaşların bunu rahatlıkla açıklamasını sağlamak istediklerini birinci hedeflerin bu olduğunu belirterek; "Bu kapsamda Türkiye genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bürolarımızı kurduk, personellerimiz görev yapıyor. Onlarla ilgili ayrıntılı bilgileri ayrıca paylaşacağım. Vatandaş, bir polis, bir jandarma ya da sahil güvenlik personeli hakkında şikayetçi ise bunu güvenli ve rahat bir şekilde ifade etmektedir. İkinci husus ise yapılan bu şikayet ya da ihbarın soruşturmaya dönüşüp dönüşmediği ve eğer dönüşmüşse sonucunun ne olduğu konusunda şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemektir. Bu amaçla bir Merkezi Kayıt Sistemi oluşturduk. Sistemi merkezden, karargahtan ve bakanlıktan takip ediyoruz. Merkezi Kayıt Sistemi'nden elde ettiğimiz bazı istatistikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında Türkiye genelinde toplam kayıt sayısı 67.226'dır. Yani Merkezi Kayıt Sistemi'ne gelen ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimlerinin toplamı 67.226'dır. Bunların 45.577'si (%67,8) sonuçlanmış, 21.649'u (%32,2) ise işlemleri devam etmektedir. Bu, Türkiye genelindeki durumdur. Iğdır iline geldiğimizde ise 2025 yılında toplam kayıt sayısı 242'dir. Bunun dağılımına baktığımızda, emniyet birimlerinde 141, jandarma birimlerinde 101 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtların 177'si (%73,1) sonuçlanmış, 65'i (%26,9) ise işlemleri devam etmektedir. Genel olarak 242 kaydımızın %73'ü sonuçlanmış, %26'sı devam etmektedir. Bu süreçte 110 kolluk personeline farklı türlerde disiplin cezaları uygulanmıştır. Bunların 51'i emniyet, 59'u jandarma personelidir." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, yaka kamerası sayılarının artırıldığını söyleyerek; " Yaka kameralarını önemsiyoruz. Çünkü şu an itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 65.104, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 50.000, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise 1.237 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır. Iğdır özelinde baktığımızda, emniyet birimlerimizde 65, jandarma birimlerimizde ise 138 yaka kamerası fiilen kullanımda bulunmaktadır. Spor Güvenliği Toplantılarında alınan karar gereği, Türkiye'deki tüm stadyumlara yaka kamerası gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Iğdır'da şu anda spor sahalarında 4 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır. Spor güvenliği kapsamında uygulamaya geçen bir diğer yenilik ise stadyumların artık Ankara'dan, Spor Şube üzerinden izlenebilmesidir. Ayrıca 34 bin trafik polisinde kamera bulunmaktadır. Vatandaşla temas halinde olan tüm kolluk personeli kameralı hale gelecektir. Bu noktada ASELSAN'a da teşekkür etmek gerekir. ASELSAN, kameraları yalnızca İçişleri Bakanlığımız için üretmektedir" şeklinde konuştu. Iğdır'da güvenlik olayları ile ilgili bilgiler de veren Sağlam; " Kişilere karşı işlenen on önemli suçu incelediğimizde, toplamda %21,6 oranında olumlu bir azalma olduğunu görüyoruz. Hakaret ve tehdit suçlarında ise bu oranın %16 olduğunu görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise çok ciddi bir başarı söz konusudur. Bu nedenle Sayın Valimizin şahsında emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum. Evden hırsızlıkta %82,8, İş yeri ve kurumdan hırsızlıkta %81,2, Kapkaçta %100 başarı sağlanmıştır. Kapkaç olayı 2022 yılında Iğdır'da bir kez yaşanmıştır. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ise hiç olay yaşanmamıştır. Motosiklet hırsızlığında %77,8, Oto hırsızlığında %77, Otodan hırsızlıkta %47, Yankesicilikte %100 başarı sağlanmıştır. 2024 ve 2025 yıllarında yankesicilik olayı yaşanmamıştır. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda %79,3 oranında azalma bulunmaktadır. Artışın yaşandığı bir suç türü var mıdır? Evet, vardır. Dolandırıcılık. Iğdır ilinde dolandırıcılık suçları %4,5 oranında artmıştır. 2025 yılında Iğdır'da 215 ruhsatsız silah yakalanmış, 273 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında hapis cezası ile aranan 534 kişi yakalanmıştır. Bunların dağılımı şöyledir: Hırsızlık: 98, Yağma (gasp): 6, Dolandırıcılık: 46, Kasten öldürme: 14,Cinsel suçlar: 14, Terör: 13, Narkotik: 46, KOM: 65, Siber suçlar: 20, Diğer: 212 şeklindedir. Toplamda 534 kişi yakalanmıştır. Halen yakalaması devam eden kişiler incelendiğinde; Hırsızlıktan 7, Yağmadan 2, Dolandırıcılıktan 9, Cinsel suçlardan 3, TEM'den 3, Narkotik suçlardan 18, KOM'dan 10, Siber suçlardan 6, Diğer suçlardan toplam 89 kişi bulunmaktadır. Bunların 33'ü Türk vatandaşı, 62'si yabancı uyrukludur. Genel anlamda büyük bir başarı söz konusudur. Sıfırlanabilir mi? Evet, sıfırlanabilir. 2025 yılında 4 organize suç örgütü çökertilmiştir. 22 kişi hakkında işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılması olaylarında; 2024 yılında 1 olay, 2025 yılında ise 1 olay yaşanmış, her iki olayın faili de yakalanmıştır. 2025 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 185 operasyon yapılmış, 284 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirilmiştir. Tefecilikle ilgili 1 operasyon yapılmış, 1 şüpheli yakalanmıştır. Tefecilik suçunun ispatının zor olması ve mağdurların çoğu zaman şikayetçi olmaması nedeniyle tutuklama olmamıştır. Ancak yapılan operasyonlar dahi caydırıcı ve önleyici etki oluşturmaktadır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında; 188. madde kapsamında 94 operasyon, 138 kişi hakkında işlem, 95 tutuklama, 23 adli kontrol uygulanmıştır. Kullanıcılara yönelik 483 operasyon yapılmıştır. Terör örgütlerine yönelik 2025 yılında 27 operasyon gerçekleştirilmiş, 40 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 5'i tutuklanmış, 17'si adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Bu operasyonların dağılımı; FETÖ'ye yönelik 2, DEAŞ'a yönelik 7, sol örgütlere yönelik 1 operasyon şeklindedir. Siber suçlarla mücadele artık ulusal güvenliği tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle Bakanlık olarak siber suçlarla mücadeleyi önemsiyoruz. Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademilerinde siber sınıflar oluşturulmuştur. 2025 yılında suç unsuru tespit edilen hesaplara yönelik 608 operasyon yapılmıştır. Bunlardan bilişim, ödeme ve yasa dışı bahisle ilgili 9 operasyonda 19 tutuklama, 6 adli kontrol uygulanmıştır. Çevrim içi çocuk istismarına yönelik 23 operasyon yapılmış, 25 kişi hakkında işlem yapılmış, 3 tutuklama, 1 adli kontrol uygulanmıştır. Ayrıca 154 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Trafik denetimlerinde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 2025 yılında 393.444 araç denetlenmiş, 52.000 araca işlem yapılmıştır. Türkiye genelinde trafik kazalarında günlük ölüm sayısı 17,4'tür. Bu nedenle trafik yasasında değişiklik yapılmış, kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçerek Meclis'te görüşülmektedir. Kanunla birlikte caydırıcı ve yüksek cezalar uygulanacaktır. 2025 yılında Iğdır'da 9 ölümlü trafik kazasında 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Motosiklet kazalarında ise 13 ölüm meydana gelmiştir. Yaralamalı kaza sayısı 511, yaralı sayısı 723'tür. Göçle mücadelede Iğdır'da ciddi başarı sağlanmış, çakarla mücadele kapsamında ise 2025 yılında 4 araca işlem yapılmıştır." dedi. - IĞDIR