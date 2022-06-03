"Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" İstanbul'da yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Kolluk Gözetim Komisyonu'muz 2020 ile 2022 yılları arasında toplam 125 bin 422 başvuru almıştır. Bunların 94 bin 360'nın işlemleri tamamlanmış, diğerlerinin ise araştırma ve soruşturmaları devam etmektedir." dedi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Kolluk Gözetimi Komisyonu Sekretaryası, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" düzenledi.

Toplantıya katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, kolluk mesleğini yaparken zaman zaman istenmeyen, tasvip edilmeyen durumların olabildiğini ifade etti.

"Devlete iftira atmak kolaydır. Müşterisi de her zaman çoktur" diyen İnce, "Geçmişte yaşanan birtakım olayların üzerine birtakım olumsuz algıları bina etmek kolaydır. Üstelik bunları zihinlerden silmek ikna etmek de zordur. Çünkü devlet gücü elinizde tutar ve bu gücün suiistimali olasılığı bireyler açısından endişe verici olabilir. Dolayısıyla bir yanda devleti iftiradan korumak, öte yandan bireyi gücün suiistimalinden korumak durumundayız. En önemli görevimiz budur. Çünkü hepimiz toplumun birer parçasıyız." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Kanun ile kurulduğunu hatırlatan İnce, bu komisyonun sekretaryasının da Mülkiye Teftiş Kurulu'na ait olduğunu söyledi.

Muhterem İnce, buradaki temel amacın emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve jandarma sahil güvenlik akademisi personelinin yani kolluk gücüne sahip birimlerin görevlerini yaparken meslek etiğine, kanuna, insan haklarına aykırı davranışları olduğu yönündeki iddia ve şikayetleri hızlıca ve mesleki uzmanlıkla incelemek, dosyaları karara bağlamak, gerekli adli ve idari işlemleri hızlı ve hakkaniyetli bir şekilde sonuca bağlamak olduğuna dikkati çekti.

Böylece devlete iftira atılmasının a da vatandaşın mağdur edilmesi ve hukuk dışı muameleye maruz kalmasının da önüne geçildiğini aktaran İnce, "Komisyonumuz 2019 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamalarla faaliyetine başladı ve gerçekten kısa sürede hem ürettiği iş anlamında hem de kurumsallığını tamamlama anlamında çok ciddi bir mesafe katetti." ifadelerini kullandı.

Komisyonun temel üç fonksiyonunun olduğuna işaret eden İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi ülke genelinde kolluk personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem veya tutumları, ve bunların hakkında yapılan ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almaktır. Yani hiçbir iddiayı havada bırakmamak devlet ciddiyeti ve hukuk içinde bunu takip etmek ve kayıt altına almaktır. İkincisi ise idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Çünkü kayıt altına almak, dosya açmak, adaleti sağlamaya yetmiyor. Sonuç odaklı olmak gerekiyor. Vatandaşa şikayet, vatandaşa şikayet sahibine veya ilgilisine bir neticeyle dönmek gerekiyor. Dolayısıyla burada sonuç odaklı olmayı bu komisyonun bir fonksiyonu olarak belirlemiş durumdayız ve üçüncü olarak da bütün bu süreçleri sivil bir mekanizma vasıtasıyla izleyebilmektir."

Bu komisyonun bir yargı merci olmadığını, adalete hizmet eden bir fonksiyonu ifa ettiğini anlatan İnce, "Burada sivil zeminde olması çok önemlidir. Dolayısıyla komisyonu bu yapıda kurgulamaya ve meselelere sivil bir bakış açısıyla bakılmasını temin etmeye özen gösterdik." dedi.

"2 bin 702 memnuniyet bildirimi aldık"

İnce, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 2020 ile 2022 yılları arasında 125 bin 422 başvuru aldığını vurgulayarak "Bunların 94 bin 360'nın işlemleri tamamlanmış, diğerlerinin ise araştırma ve soruşturmaları devam etmektedir. 2 bin 702 memnuniyet bildirimi aldığımızı ayrıca bir not olarak paylaşmak isterim." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit'in de konuştuğu programda, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Kolluk Gözetim Komisyonu'yla ilgili sunum yaptı.