İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un acı günü - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un acı günü

7 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boyabat ilçesinde 3,5 yaşında vefat eden kız kardeşinin torunu Ayşe Betül Aslan'ın cenazesine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un acı günü, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boyabat ilçesinde 3,5 yaşında vefat eden kız kardeşinin torunu Ayşe Betül Aslan'ın cenazesine katıldı.


Ramazan - Fatma Aslan'ın 3,5 yaşındaki kızları Ayşe Betül Aslan yüksek ateş şikayeti ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi görülen ve ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Aslan, dokuz gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayşe Betül Aslan'ın cenazesi, Aşıklı Tekke Caddesi'ndeki evlerinin önünden alınıp Beyazıt Camisi avlusuna getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aslan, Boyabat Şehir Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kız kardeşi Feride Özboğa'nın torunu Ayşe Betül Aslan'ın cenazesine katılarak, taziyeleri kabul etti.


Cenazeye, aile yakınları ile Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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