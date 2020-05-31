İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık...

İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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