İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık...
İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:45 Kaynak: AA
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