İçişleri Bakanı Soylu, Tüm Karakollarda Oluşturulan "Güven Masaları"Nda Çalışmak Üzere 2 Bin 500...
38 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, tüm karakollarda oluşturulan "güven masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu
, tüm karakollarda oluşturulan "güven masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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