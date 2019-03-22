Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Tüm Karakollarda Oluşturulan "Güven Masaları"Nda Çalışmak Üzere 2 Bin 500...

İçişleri Bakanı Soylu, Tüm Karakollarda Oluşturulan "Güven Masaları"Nda Çalışmak Üzere 2 Bin 500...

38 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, tüm karakollarda oluşturulan "güven masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Tüm Karakollarda Oluşturulan
İçişleri Bakanı Soylu, tüm karakollarda oluşturulan "güven masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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