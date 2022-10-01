Soylu: "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hayaller kurdu" - Son Dakika
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Soylu: "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hayaller kurdu"

01.10.2022 12:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Giresun Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Giresun Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. (3)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hayaller kurdu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hayaller kurdu" - Son Dakika
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