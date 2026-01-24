İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerliyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüş; günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil; milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünüdür" dedi.

Samsun'da düzenlenen "AK Parti Vefa Buluşması"nda partililere hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir dönem vesayet odaklarının yön vermeye çalıştığı, terörle kuşatılmak istenen, iradesi baskı altına alınmaya çalışılan bir Türkiye vardı. Bugün ise dünyada sözü dinlenen, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve altyapıda devrim niteliğinde adımlar atan bir Türkiye var. Türkiye; savunma sanayisinde, teknolojide ve yazılımda kendi imzasını atan bir ülkedir. İHA ve SİHA'larıyla gökyüzünde gücünü hissettiren bir iradeye sahiptir. Teknolojide özgüven kazanan, 'yapamaz' denileni bir bir gerçeğe dönüştüren bir millet yürüyüşü vardır. Bu hamleler; bağımsızlığın teknolojiyle buluşmasıdır, gücün yerli akılla şekillenmesidir. Türkiye Yüzyılı idealinin savunma sanayimize yansıyan kararlılığıdır. Bugün Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüş; günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil; milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünüdür. Dışarıdan ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, içeride nifak tohumları ekerek kaleyi içten yıkmak isteyenlere inat; birliğimizi daha da tahkim ediyor, kardeşliğimizi daha da büyütüyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu süreç; birliğe yönelen tehditlere karşı ortak duruşun, aynı vatanda yan yana, aynı kaderde omuz omuza durmanın adıdır. Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin 40 yıldır kanayan yarasını samimi bir şekilde çözme mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte bu anlayışla; terörü besleyen kaynakları kurutan, milletin arasına örülmek istenen duvarları yıkan, devlet ile millet arasındaki güven bağını daha da güçlendiren bir irade sahadadır. Bu irade; güvenliği tahkim ederken kardeşliği büyüten, huzuru kalıcı hale getiren, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir gelecek üzerine inşa eden güçlü bir devlet aklının yansımasıdır. Allah'ın izniyle; birliğimizi bozmak isteyenler kaybedecek, kardeşliğimizi büyütenler kazanacak. Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak eseri olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktır. İşte bu değişimin mimarı, Türkiye'yi edilgen değil yön veren bir ülke konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor. 24 yıllık süreçte AK Partimiz; popülizmin değil kalıcı politikaların, günü kurtaran adımların değil uzun vadeli hedeflerin peşinden gitti. Hedefinden sapmadan yol alan bir anlayışı temsil etti."

"Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz"

"Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda milletimizin huzur ve güvenliği için tüm azmimiz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız. Asayiş olaylarının önlenmesinde suçu oluşmasını bekleyen değil, suçu kaynağında engellemeyi esas alan önleyici bir güvenlik anlayışını sahaya yansıtıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Samsun'da olduğu gibi ülkemizin tamamında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını azaltırken, suçların aydınlatma oranlarını sürekli artırıyoruz. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, milletimizin emeğine göz dikenlere nefes aldırmıyoruz. Torbacısıyla, baronuyla sokaklara zehir saçanları inlerine kadar takip ediyor, suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz. Organize suç ağlarının kirli çarklarını tek tek durduran kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Finans kaynaklarını kurutuyor, ulusal ve uluslararası bağlantılarını çökertiyoruz. Trafikte tek önceliğimiz var: insan hayatı. Denetimleri artırdık, kuralları caydırıcı hale getirdik. Can kayıplarını azaltmayı bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnşallah yeni trafik kanununun caydırıcı etkisiyle de trafikte kurallara saygıyı kalıcı bir kültüre dönüştüreceğiz." - SAMSUN