İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay... - Son Dakika