Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu
31.10.2020 09:06
Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.
ANKARA, -
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