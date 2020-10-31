Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

31.10.2020 09:06
Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]

Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, gri kategoride yer alan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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