Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı- Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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