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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı- Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
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