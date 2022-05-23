Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi

23.05.2022 11:07
Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Eren Abluka-5 Operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Etkisiz hale getirilen teröristin 'turuncu kategori'de olduğu belirlendi Etkisiz hale getirilen teröristin 'turuncu kategori'de olduğu belirlendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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