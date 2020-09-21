Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi - Son Dakika

Terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.