İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bir televizyon kanalında "polis zorbalığı" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili, "175 yıllık gurur abidesi bir teşkilat için bu ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medya hesaplarından çoğunlukla içeriği ve arkasındaki hadiseler teyit edilmeden, Emniyet Teşkilatını yıpratmaya yönelik video ve görseller paylaşıldığını, bu teyitsiz görüntülerin bazı basın yayın kuruluşlarınca kamuoyuna servis edildiğini belirtti.

Söz konusu paylaşımların artması ve durumun giderek "provokatif bir kampanya" halini alması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğunu ifade eden Çataklı, Emniyet Teşkilatının, dünyadaki emsalleri içinde gerek kapasitesi gerekse kurum kültürü itibarıyla öne çıktığını, terör, uyuşturucu, asayiş suçları başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapan 175 yıllık bir kurum olduğunu kaydetti.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZ, TOPLUM NEZDİNDE YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTA"

Emniyet mensuplarının, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında da fedakarca görev yaptığını anımsatan Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak son dönemlerde doğruluğu ve yanlışlığı araştırılmadan gündeme getirilen bazı münferit olaylara ait birtakım video ve görseller, sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta, buradan oluşturulan olumsuz ve yanlış algıyla teşkilatımızın tüm çalışmaları genellenmekte, bu sayede polisimiz ve Emniyet Teşkilatımız, toplum nezdinde yıpratılmaya çalışılmaktadır. Sıklıkla şahit olduğumuz bu tavır, bugün de bir başka olay üzerinden özellikle malum 'Tele 1' adlı televizyon kanalı tarafından 'polis zorbalığı' gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle tekrarlanmış, Polis Teşkilatımız haksız yere itham edilmiştir. Açıkça ifade etmek isteriz ki 175 yıllık gurur abidesi bir teşkilat için bu ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez."

Kolluk birimlerinin faaliyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından denetlenebilmesi amacıyla kurulan "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun 2019'da faaliyetine başladığını hatırlatan Çataklı, Avrupa Birliği standartlarına uygun sistem sayesinde, Emniyet , Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezası gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili, idari mercilerce yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir ortamda kayıt altına alındığını ve izlendiğini bildirdi.

"2020'DE 4 BİN 58 DİSİPLİN İŞLEMİ KARARI ALINMIŞTIR"

Çataklı, açıklamasında şu verileri paylaştı:

"Bu kapsamda Kolluk Gözetim Komisyonu'na 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ulaşan toplam 10 bin 914 ihbar ve şikayet başvurusu hakkında işlem yapılmıştır. Sosyal medyada paylaşılan bu tür münferit olaylar da komisyonumuzca değerlendirilmekte olup sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca emniyet personelimiz ile ilgili olarak 2018'de 36 bin 828, 2019'da 41 bin 307, 2020'de 12 bin 978 muhakkik-müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Muhakkik-müfettişlerce yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde 2018'de 14 bin 575, 2019'da 15 bin 949, 2020'de 4 bin 58 disiplin işlemi kararı alınmıştır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere görevle ilgili her türlü ihbar ve şikayet değerlendirilmekte, varsa olumsuzluklar, başta valilikler olmak üzere ilgili birimlerimizce kamuoyuyla da paylaşılmaktadır."

Çataklı, iki asra yakın mazileriyle köklü iki kurum olan Emniyet ve Jandarma teşkilatının temelinde disiplinin yer aldığını ve başarılarının altında da bunun yattığını belirtti.

"330 bin 450 personeli bulunan Emniyet Teşkilatımızın, henüz doğruluğu bile tespit edilmemiş bazı görseller üzerinden kim oldukları ve maksatları tarafımızca bilinen bazı çevrelerce yıpratılıp linç edilmesine hukuk çerçevesinde mani olmak, bu köklü kurumlarımızın itibarlarını korumak ve millete hizmet etmelerinin önündeki art niyetli her türlü engeli kaldırmak, elbette ki önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullanan Çataklı, polis teşkilatına yönelik bu tarz maksatlı yıpratmalara yönelik hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği, Twitter, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:32 

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Son Dakika

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