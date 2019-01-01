Son Dakika Haberleri: İçki İçtikten Sonra Öldü: Akıllara "Sahte İçki" Geldi

İçki İçtikten Sonra Öldü: Akıllara "Sahte İçki" Geldi

3 dakika önce

Bayrampaşa'da yılbaşı gecesi içki içen Özbekistan uyruklu iki arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındı.

İçki İçtikten Sonra Öldü: Akıllara
Bayrampaşa'da yılbaşı gecesi içki içen Özbekistan uyruklu iki arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakıma alındı. Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yaşandı. Özbek uyruklu iki arkadaş yılbaşı yemeği hazırladı. Yemek yiyen 2 arkadaş, daha sonra içki içmeye başladı. Dairede kalan diğer Özbek vatandaşları, işten çıktıktan sonra eve geldi. Sharofiddin Khaydarov (40) ile Bakhodır Khudoybediev'in (44) hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören arkadaşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sharofiddin Khaydarov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Komada olduğu anlaşılan Bakhodır Khudoybediev ise Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki arkadaşın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 00:49:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçki İçtikten Sonra Öldü: Akıllara "Sahte İçki" Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]