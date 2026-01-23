İçme Suları Eğitimi Türkeli'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İçme Suları Eğitimi Türkeli'de Gerçekleşti

İçme Suları Eğitimi Türkeli\'de Gerçekleşti
23.01.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli'de muhtarlara içme suyu eğitimi verildi, sorunlar ve çözümler değerlendirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce İçme Suları Muhtarlar Eğitim Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, içme sularının korunması, kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yürürlükteki mevzuat kapsamında muhtarların içme suları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Cezmi Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ve muhtarlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçme Suları Eğitimi Türkeli'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: İçme Suları Eğitimi Türkeli'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.