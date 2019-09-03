Son Dakika Haberleri: İcralık Mercedes'in 1 milyon 200 bin TL'lik fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika Ekonomi Haber

İcralık Mercedes'in 1 milyon 200 bin TL'lik fiyatı dudak uçuklattı

3 saat önce

Ankara'da 1 milyon 200 bin TL değerindeki 2017 model Mercedes marka otomobil, yarı fiyatı olan 600 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.

İcralık Mercedes'in 1 milyon 200 bin TL'lik fiyatı dudak uçuklattı, System.String[]

Ankara'da 1 milyon 200 bin TL değerindeki 2017 model Mercedes marka otomobil, yarı fiyatı olan 600 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.


1 milyon 200 bin TL değerindeki 2017 model Mercedes marka otomobil, yarı fiyatı olan 600 bin TL'ye Ankara'da satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Mercedes marka 2017 S400 model otomobil, Ankara 1. İcra Dairesi tarafından 27 Eylül günü saat 10.20'de Ankara'da satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise siyah olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren icra danışmanı Caner Çakı, "Geçtiğimiz aylarda Porsche marka ve hemen ardından Maserati marka araçların 300 bin TL'ye satışa çıktığını görmüştük. Bu defa 1 milyon 200 bin TL değerindeki Mercedes marka aracı 600 bin TL'ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını tahmin ediyoruz. Araçlar icra ihalelerinde piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bu da ihalelere katılım ve ilgiyi hayli arttırıyor" dedi. Caner Çakı, icradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Mercedes, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden "ihraç" yanıtı: Yeni parti çalışması hızlanacak
14'ünde evlenip, 29'unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı Ankara Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İcralık Mercedes'in 1 milyon 200 bin TL'lik fiyatı dudak uçuklattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]