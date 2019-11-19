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İDDEF'ten Suriye'ye yardım

7 saat önce

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Suriye'ye Yardım Harekatı" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten Suriye'ye yardım, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Suriye'ye Yardım Harekatı" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, terörden temizlenen bölgelerde açlık, yokluk ve soğukla mücadele eden Suriyelilerin yaralarının sarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle devletimizle koordineli olarak Kuzey Suriye'de günlük 200 aileye 1000 ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız aralıksız bir ay boyunca sürecek ve toplamda 6 bin aileye ekmek ulaştırmayı hedefliyoruz. Öte yandan ilk etapta sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan 100 kumanya paketini bölgeye ulaştırarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıttık. Soğuk kışı korkuyla bekleyen gözlerde tebessüme vesile olmak ve savaşın içine doğmuş masum çocukların mutluluğunu sağlamak için yine ilk etapta 150 adet kışlık çocuk kıyafeti ve ailelere de battaniye yardımı yaptık."

Açıklamada, yardımda bulunmak isteyenlerin "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak bağışta bulunabileceği bildirildi.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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