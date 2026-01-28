İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza - Son Dakika
Hukuk

İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza

İddianame kabul edildi: İşte \'Cehennem Necati\' için istenen ceza
28.01.2026 16:22
''Cehennem Melekleri'' suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi; Arabacı için örgüt liderliği ve nitelikli suçlardan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İnterpol tarafından da suç örgütü olarak kabul edilen "Cehennem Melekleri" yapılanmasının lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arabacı için 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İZMİR HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Köln'ün babası" ve "Cehennem Necati" lakaplarıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı, geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARI KALDIRILDI, YENİDEN TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Arabacı'nın tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

ÖRGÜT LİDERLİĞİNDEN 35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı'nın "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAĞDURLAR KORKU NEDENİYLE ŞİKAYETTEN KAÇINDI

Savcılık iddianamesinde, Arabacı'nın liderliğini yaptığı örgütün hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettiği, talimatların doğrudan lider tarafından iletildiği ve örgütün somut bir tehlike oluşturduğu vurgulandı. Mağdurların, örgütün varlığı ve baskısı nedeniyle adli mercilere başvurmaktan çekindikleri ya da verdikleri ifadeleri geri çektikleri belirtildi.

EĞLENCE MEKANLARINDA BASKI VE YAĞMA

İddianamede, örgüt mensuplarının eğlence mekanlarında taşkınlık çıkardığı, hesap ödemeden mekânları terk ettiği ve Coşkun Necati Arabacı'nın adını kullanarak baskı oluşturduğu ifade edildi. Örgütün, ilerleyen süreçte iş yerlerini yağmalayarak haksız kazanç elde etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Son Dakika Hukuk

İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
