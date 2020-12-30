İddiayı kaybedince otomobiline 11 bin okey taşı ile 65 ıstaka yapıştırdı - Son Dakika

Antalya'da, Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak, arkadaşlarıyla okey oynarken girdiği iddiayı kaybedince hurdacıdan aldığı otomobile 11 bin okey taşı ve 65 ıstaka yapıştırdı.

Tokmak, arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada oyunu kaybetmesi halinde bir otomobili okey taşlarıyla kaplayacağı yönünde iddiaya girdi.

Oyunu kaybeden Tokmak, hurdacıdan 4 bin liraya 1976 model bir otomobil aldı. Tokmak ardından bir kıraathaneden aldığı 11 bin okey taşı ile 65 ıstakayı, 6 arkadaşıyla yaklaşık 6 gün süren çalışmanın ardından otomobile yapıştırdı.

Görenlerin ilgisini çeken otomobilin trafikte seyir halindeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, otomobili "hurda araç ile trafiğe çıkmak" suçundan trafikten men etti, Tokmak'a 2 bin 605 lira ceza uyguladı.

Tokmak, AA muhabirine, iddiayı kaybettiği için üzgün olduğunu ancak farklı bir otomobil ortaya çıkardığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Girdiği iddia nedeniyle cezayla, yaklaşık 13 bin lirasının gittiğini anlatan Tokmak, "Cezayı yedim ama sözümü de yerine getirdim. İddiamı kaybetsem yine yaparım. Baya emekle yaptık. Bu benim trafikten men edilen üçüncü otomobilim. Daha önce havuzlu otomobil ve mangallı otomobil yapmıştım. Onlar da sosyal medyada yayınlanmış ve trafikten men edilmişti. Farklı şeyler yapmayı seviyorum." diye konuştu.

Çeyrek biletine büyük ikramiye isabet eden Tokmak, 2017'de 15 milyon 250 bin lira almıştı.