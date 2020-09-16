İdil'de "AK Parti gençlik buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika

İdil'de "AK Parti gençlik buluşması" düzenlendi.

İdil Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, İdil İlçe Başkanı Murat Ay'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Başkanı Murat Ay yaptığı konuşmada, her konuda donanımlı genç yetiştirmenin önemine değinerek, şöyle dedi:

"Muhakeme yeteneği olan, tefekkür edebilen gençler yetiştirmemiz lazım. Bu çağ ilim çağı ve kalem kılıçtan çok daha keskin. O yüzden biz de kalemlerimize, kitaplarımıza sarılacağız ve çok okuyacağız, çok çalışacağız. Genç kardeşim yükün olacak taşacaksın, davan olacak koşacaksın ve hedefin olacak durmadan koşacaksın."