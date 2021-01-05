İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı - Son Dakika

İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı

05.01.2021 12:23
İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı, System.String[]

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için broşür dağıttı.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde evden hırsızlık olayları hakkında vatandaşları uyarmak ve bu kapsamda duyarlılık oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mahalleleri gezen ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, toplum, İdil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı - Son Dakika


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