Son Dakika Haberleri: İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi

Şehidin yakınları

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı.

İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sayar, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:53 Kaynak: AA
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