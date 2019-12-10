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İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:53 Kaynak: AA
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi
Şehidin yakınları
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı.
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