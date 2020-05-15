İdil doğal gaza kavuşacak - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesine doğal gaz verilmesi amacıyla boru hattı çalışmaları başladı.

İlçeye bağlı Yüksekköy mevkisinde kurulması planlanan doğal gaz basınç düşürme istasyonundan İdil'e doğru 8 kilometrelik boru hattının döşeme çalışması, düzenlenen törenle başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, törende, çalışmaların kazasız ve sorunsuz nihayete ermesini temenni ettiklerini söyledi.

Doğal gaz çalışmasının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sağ, "Çevreyle barışık yakıt tüketiminin bu çalışmayla sağlanıyor olması bizlere mutluluk vermektedir. İdil'imizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün ilgililere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağ, daha sonra firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ay, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.