İdlib gazisi uzman çavuş ersin yıldız: iyileşince görev yerime geri döneceğim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib gazisi uzman çavuş ersin yıldız: iyileşince görev yerime geri döneceğim - Son Dakika

İdlib gazisi uzman çavuş ersin yıldız: iyileşince görev yerime geri döneceğim

14 dakika önce

İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince görev yerime geri döneceğimSURİYE'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde yaralanan gazi Uzman Çavuş Ersin Yıldız (24), tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine geldi.

İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince görev yerime geri döneceğim

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde yaralanan gazi Uzman Çavuş Ersin Yıldız (24), tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine geldi. Kendisini ziyarete gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile sohbet eden Yıldız, "Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim" dedi.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba evine döndü. Yapılan hava saldırısı sonucu kulaklarında hasar meydana gelen Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Yıldız, sosyal medyada dolaşan şehit sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, devletin açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, '2017'de askerliğe vatani görevimi yerine getirmek için başladım. Daha sonra uzmanlığa geçtiğimde sahra- sıhhiye eğitimi aldım, ardından da Afrin'e gittim. Oradaki süreç zorluydu. Tekrar Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçtik. Oradan bu harekata girdiğimde hava taarruzu yaşadık. Çok şükür iyiyim. Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim. Herkesin duası yetiyor. Kolay değil savaş yaşıyoruz. Herkesin bir mesleği var bizimki de bu. Allah'ın izniyle döneceğim. Hava taarruzu yaşadık, çok şükür karşılık verdik. Sıyrıklar ile atlattık, devlet olarak da Allah'ın izniyle atlatacağız. Devletimizin açıkladığı rakamlardan şüphemiz yok, hepsi doğru. Yalan söylenecek bir durum yok. Biz de öyle gördük. Biz vatandaşlarımızın duaları ile ayakta kaldık, duaları eksik etmeyin. İnancımız sonsuz, herkes sağ olsun' dedi.

İdlib gazisi uzman çavuş ersin yıldız: iyileşince görev yerime geri döneceğim

İnegöl, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:13 Kaynak: DHA
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