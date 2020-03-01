İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.


Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Özdemir'in naaşı, Arpalık Köyü Camisi'nin önüne getirildi.

Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve Bakan Kurum'un yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Özdemir, Yozgat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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