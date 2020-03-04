İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidinin 'Şehit olmak kalbime doğuyor' dediği görüntüleri ortayı çıktı - Son Dakika

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırdı.

İdlib şehidinin

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırdı.


Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Coşkun'un geçen yıl izinli olarak geldiği köyünde amcası Burhan Coşkun tarafından sohbet esnasında kaydedilen görüntülerinde şehitlik üzerine konuşmalar dikkati çekti.

Görüntülerde, amcasının " Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun" sözü üzerine Coşkun'un "Düşünüyorum değil, şehit olmak kalbime doğuyor" dediği yer alıyor.

Ardından şehidin amcasının, "Herkes şehit olmayı istiyor, bu vatan için, bu bayrak için. Cenabı Allah ne yazmışsa öyle olacak. Kimse kaderini değiştirebilir mi? Sen abdestini al, namazını kıl, Allah için, devlet, memleket ve millet için nöbet tut." diye konuşmasının ardından Şehit Coşkun, şu ifadeleri kullanıyor:

"Vatan, bayrak, millet, namus ve şeref, biz bunlar için yaşıyoruz. Bu mesleği bunun için seçtim amca. Herkes bu mesleği yapabilir. Kimisi para için, kimi zevkine yapıyor, kimisi de gerçekten canı gönülden, kalpten yapıyor bu işi, benden onlardanım Allah'a şükür. Allah hakkımda hayırlısını versin, şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım."


Şehidin sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde içindeki vatan, millet ve bayrak sevgisiyle şehit olmayı istediğini dile getirdiği sözleri sosyal medya kullanıcılarının hem beğenisini topladı hem de duygulandırdı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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