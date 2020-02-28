İdlib şehitleri için Yasin'i Şerif okundu - Son Dakika
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İdlib şehitleri için Yasin'i Şerif okundu

6 saat önce

Suriye'de rejim militanlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Tokat'taki tüm camilerde Cuma namazı öncesinde Yasin-i Şerif okundu.

İdlib şehitleri için Yasin'i Şerif okundu, System.String[]

Suriye'de rejim militanlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Tokat'taki tüm camilerde Cuma namazı öncesinde Yasin-i Şerif okundu.


Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terörist unsurların bölgedeki varlığını yok etmeye yönelik olarak gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatta görevli Mehmetçik'e karşı Suriye'de rejim militanları alçak bir saldırı düzenledi. Hain saldırı sonrasında şehit olan 33 asker için Tokat'ta tüm camilerde Cuma Namazı öncesinde Yasin-i Şerif okundu. Cuma namazını eda etmek için camileri dolduran binlerce vatandaş, şehitler için rahmet, yaralılar için şifa, devlet için ise beka diledi. Ali Paşa Camindeki namaz çıkışında vatandaşlar birlik beraberlik mesajı vererek devletin ve hükümetin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Namaz çıkışında konuşan Mustafa Çadırardıç isimli bir vatandaş; "Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun, milletimizin başı sağ olsun. Hep beraber rabbimizin izni ile bunların üstesinden geleceğiz. Biz büyük bir milletiz, birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu. - TOKAT

Suriye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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