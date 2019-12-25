İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü - Son Dakika

İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü

6 saat önce

Suriye'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güneydoğusuna son 1 haftada yapılan hava bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığı öğrenilirken, ağır yaralananlar Vilayet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü, System.String[]

Suriye'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güneydoğusuna son 1 haftada yapılan hava bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığı öğrenilirken, ağır yaralananlar Vilayet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İdlib kırsalına askeri müdahalelerini sürdüren Rusya destekli Esad rejimi, kentin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerinde her geçen gün yeni topraklar kazanıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre son 1 haftada saldırılar nedeniyle 200 sivil hayatını kaybederken, 120 bin Suriyeli ise Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Kentteki hastanelerde tedavi gören hastaların büyük bölümü de bombardımanlarda yaralanan sivillerden oluşuyor.

GELENLERİN ÇOĞU AĞIR YARALI

İdlib Vilayet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Muhammed Ebraş, kentteki en donanımlı hastanede hastaları tedavi etmelerine rağmen bazen imkanların yetersiz kaldığına dikkat çekerek, "Bombardımanlarda ağır yaralananlar ambulanslarla buraya getiriliyor. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alıyoruz. Buranın steril olması için de çaba harcıyoruz. Buraya gelenlerin çoğu ağır yaralı halde geliyor. Müdahaleler sonucu iyileştirdiklerimiz de oluyor, hayatını kaybedenler de oluyor ama onları hayatta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Toplamda aynı anda 300 hastaya bakabiliyoruz" dedi.

REJİM TOPRAK KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Esad rejiminin son 1 haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy, kasaba ve beldeler şunlar:

"Cercanez, Sırman, Sukeya, Ebu Mekki, Tehtaaya, Muaysurune, Hülübbe Tuh, Krestene, Krati, Ebu Şerci, Mudeyrise,, Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe."

Görüntü Dökümü

-------------

Hastanede tedavi gören yaralılar

Muhabir nuri pir röp

Hastane doktoru ile röp

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,


Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı
Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk Suriye'nin başkentinde, yılbaşı öncesi kırmızı iç çamaşırlarının satışları arttı Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi

Son Dakika Haberleri
14:41 "Sanayici ve Mezun Buluşması Paneli" Düzenlendi - Son Dakika
14:40 Büyükçekmece'de bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama - Son Dakika
14:40 Vali Günaydın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
14:36 KAPLAN ve PARS TSK'ya teslim edildi - Son Dakika
14:35 ESOGÜ'de 500 lise öğrencisinin katılımıyla "Eğitimde Disiplinlerarası Kodlama" söyleşisi - Son Dakika
14:16 Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
13:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 14:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]