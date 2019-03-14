Son Dakika Haberleri: İdlip'te Yaralanan 5 Suriyeli Hatay'a Getirildi

İdlip'te Yaralanan 5 Suriyeli Hatay'a Getirildi

2 dakika önce

Suriye'nin İdlip kentine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi, Hatay'da tedavi altına alındı.

İdlip'te Yaralanan 5 Suriyeli Hatay'a Getirildi, System.String[]
Suriye'nin İdlip kentine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi, Hatay'da tedavi altına alındı.

Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarında ağır yaralanan 5 Suriyeli, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, "Yaralılar dün gece saat 22.30 sıralarında ilçemizdeki hastanelere getirildi. Suriye'deki bombalama olayından yaralanan 45 yaşlarında bir bayan 2 torunu ile beraber Kırıkhan Devlet Hastanemize getirildi. Tedavileri yapıldı ve herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bugün itibariyle Kırıkhan Hayat Derneği'ne teslim ediyoruz. Bir müddet burada kaldıktan sonra yasal işlemleri yapılacak. Kırıkhan Özel Bilim Hastanesi'ne de bir yaralı geldi ve hayati tehlikesi var. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Merve isimli bir bayan var o da Kırıkhan Bilim Hastanesi'ne intikal etmiş olup bu bayanın da hayati tehlikesi var. Şuuru kapalı, cihaza bağlı olarak yaşamaktadır. Sınırdaki olayları hep beraber takip ediyoruz. Bu hastanedeki doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz, emniyet teşkilatımız, askeri birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz hepsi teyakkuz halinde ve her türlü müdahaleye hazır bir vaziyette hazırlığımızı tamamladık bekliyoruz" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı Hatay Maaşı Kesilince Suriyeliyle Evli Olduğunu Öğrendi

Son Dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 14:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlip'te Yaralanan 5 Suriyeli Hatay'a Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]