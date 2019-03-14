İdlip'te Yaralanan 5 Suriyeli Hatay'a Getirildi

Suriye'nin İdlip kentine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi, Hatay'da tedavi altına alındı.

Suriye'nin İdlip kentine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi, Hatay'da tedavi altına alındı.



Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik saldırılarında ağır yaralanan 5 Suriyeli, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, "Yaralılar dün gece saat 22.30 sıralarında ilçemizdeki hastanelere getirildi. Suriye'deki bombalama olayından yaralanan 45 yaşlarında bir bayan 2 torunu ile beraber Kırıkhan Devlet Hastanemize getirildi. Tedavileri yapıldı ve herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bugün itibariyle Kırıkhan Hayat Derneği'ne teslim ediyoruz. Bir müddet burada kaldıktan sonra yasal işlemleri yapılacak. Kırıkhan Özel Bilim Hastanesi'ne de bir yaralı geldi ve hayati tehlikesi var. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen Merve isimli bir bayan var o da Kırıkhan Bilim Hastanesi'ne intikal etmiş olup bu bayanın da hayati tehlikesi var. Şuuru kapalı, cihaza bağlı olarak yaşamaktadır. Sınırdaki olayları hep beraber takip ediyoruz. Bu hastanedeki doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz, emniyet teşkilatımız, askeri birimlerimiz, güvenlik birimlerimiz hepsi teyakkuz halinde ve her türlü müdahaleye hazır bir vaziyette hazırlığımızı tamamladık bekliyoruz" dedi. - HATAY

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