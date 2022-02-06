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İDOB, "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

İDOB, "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak

06.02.2022 20:08
İDOB, "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sahne alacak.

Seçkin klasik müzik eserlerinin, çello toplulukları için uyarlanan versiyonlarının seslendirileceği konser programında besteci Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Gabriel Faure, Antonin Dvorak, Joseph Haydn, Heitor Villa-Lobos, David Popper, Pyotr İlyiç Çaykovski, Eduardo di Capua, Isaac Albeniz ve Dmitri Şostakoviç'in eserleri yer alıyor.

Anlatımlı olarak gerçekleşecek konserde, programdaki parçalar hakkında kısa bilgiler dinleyicilere aktarılacak.

İDOB çellistleri Şafak Erişkin, Gözde Öcal Güvemli, Burak Ayrancı, Seren Karabey ve İsmail Kaya'nın solist olarak yer alacağı konserde, Hüseyin Kaya piyanosuyla eşlik edecek.

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Heitor Villa Lobos, İstanbul, Kadıköy, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDOB, 'Beş Çello' oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İDOB, "Beş Çello" oda müziği konseri ile 9 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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