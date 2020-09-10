İDOB sezonu "KOLAJ" ile Büyükyalı Fişekhane'de açtı - Son Dakika

İDOB sezonu "KOLAJ" ile Büyükyalı Fişekhane'de açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB); pandemi döneminde, önlemler eşliğinde 2020-2021 sanat sezonunu tüm birimlerinin yer aldığı "KOLAJ" ile açtı.

İDOB sezonu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB); pandemi döneminde, önlemler eşliğinde 2020-2021 sanat sezonunu tüm birimlerinin yer aldığı "KOLAJ" ile açtı.

Ağırlıklı olarak resim sanatında kullanılan latince kökenli bir terim olan kolaj; "bir yüzeyde birçok katmanlı kesip yapıştırılmış, birbirinden farklı yüzeylerin oluşturduğu bir form" olarak tanımlanıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi; bu kavramdan yola çıkarak, resimdeki yüzeyi dans ve müzik elementlerini "kesip yapıştırarak" sahnede oluşturdu. Opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi sanatçılarının bir araya gelerek hazırladıkları "KOLAJ" yeni bir mekanda; Büyükyalı Fişekhane'de kurulan açıkhava sahnesinde, önlemler nedeniyle yaklaşık 100 sanatseverlerin karşısına çıktı.Toplamda 60 dakika süren temsilde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu: J.BRahms'ın "Guten Abend, gut' Nacht" esrini, solist dansçı: Melike Manav: Koreografisi M.Fokine'e müziği C.Saint-Saens'a ait Kuğunun Ölümü esrini sundu. Bu eserde sanatçıya viyolonselde Şafak Erişkin, Arpda Pınar Sivritepe eşlik etti.Koreografisi Berk Sarıbay, müziği Erik Satie'e ait SEN adlı balede İlke Kodal dans etti ve kendisine piyanoda Hüseyin Kaya eşlik etti. MDTist Modern Dans Topluluğu İstanbul dansçılarından Ferhat Güneş/ Demet Aksular/ Emre Olcay/ Ozan Akgün HAL adlı modern dansla gecenin son dans performansını sundular. Bu modern dansın koreografisi Işıl Derya Bıçakçı'ya aitti. Müziği F. Mendelssohn "La Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.2 Op.13 (Bölüm 1 & 2)" olan eseri kemanda Murat Anıl Erginol/ Bora Gökay viyolada Filip Kowalski, viyolonselde Burak Ayrancı yorumladı.Dans performansları ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu: W.A.Mocart: Ave verum corpus esrini kemanda Seda Subaşı Yalçın/ Vugar Gurbanov, viyolada Verda Gül ve viyolonselde Gözde Öcal Güvemli ile koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde seslendirdiler.Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel kendi eseri olan Piri Reis operasından "Bezirganbaşı Türküsü"nü ve Cemal Reşit Rey'e ait Zeybek eserinin "intermezzo" bölümünü piyanoda sanatseverlere sundu. Piyanoda Olena Şenol, Süren Maksutov'a eşlik etti ve ikili P.İ.Çaykovski'nin Yevgeni Onegin eserinden Lenski "Kuda, kuda vï udalilis" bölümünü seslendirdi. G. Puccini'nin La Bohème operasından Marcello, Rodolfo "In un coupé?"yu Caner Akgün ve Bülent Külekçi piyanoda Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirdiler. W.A.Mozart'ın Così Fan Tutte eserinden Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso "Soave sia il vento"yu Esra Abacıoğlu Akcan, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Hüseyin Kaya'nın piyanosu ile sundular.Kolaj'ın son eseri ise G.Verdi'nin Rigoletto operasından Duca, Maddelena, Rigoletto, Gilda "Bella figlia dell'amore" bölümü idi. Eseri Ufuk Toker, Aylin Ateş, Murat Güney, Hale Soner Kekeç ve piyanoda Fügen Yiğitgil seslendirdi.

KOLAJ; 11 Eylül 2020 Cuma, saat 20.30'da yine Büyükyalı Fişekhane' de kurulan açıkhava sahnesinde izleyicileri ile buluşacak. (Fotoğraflı)


İstanbul, Opera, Çocuk, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İDOB sezonu 'KOLAJ' ile Büyükyalı Fişekhane'de açtı - Son Dakika

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