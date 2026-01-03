İDOB Yeni Yıl Konseri'nde Coşku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İDOB Yeni Yıl Konseri'nde Coşku

İDOB Yeni Yıl Konseri\'nde Coşku
03.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İDOB, AKM'de düzenlediği Yeni Yıl Konseri'nde operet ve valslerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu.

Murat Kodallı yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Maria Chekriekchieva yönetimindeki koronun solistlere eşlik ettiği konserde, valslerden operetlere, opera repertuvarının önde gelen bestecilerinin eserlerinden oluşan geniş bir müzikal seçki sunuldu.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ile orkestra şefi Kodallı, konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni yılın ilk konserini gerçekleştirdiklerini belirten Akgün, evrensel bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvarın operet ve operaları kapsadığını söyledi.

Biletlerin çok kısa sürede tükendiğini bildiren Akgün, "Seyircimize gösterdiği ilgi için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Birkaç defa tekrarlamak isterdik ancak program yoğunluğumuz o kadar fazla ki. AKM'nin varlığıyla İDOB'un programı da eser yoğunluğu da çok arttı. Biz de sahnelediğimiz eserleri daha fazla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Akgün, duayen opera sanatçısı, akademisyen ve operanın çok önemli değeri Prof. Mesut İktu'nun bugün vefat ettiğini dile getirdi.

AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde yarın İktu'yu anmak üzere program düzenleneceğini duyuran Akgün, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencileri, dostları, meslektaşları olarak ona veda edeceğiz. Onun yarattığı vizyon ilelebet devam edecek çünkü geçmiş ve gelecek arasında çok önemli bir köprüydü. Biz memleket olarak çok önemli bir opera geleneğine sahibiz. Bu, geleneğin köprülerinden biriydi. Şimdi işte o köprünün tecrübelerini alıp biz de geleceğe taşıma sorumluluğuna sahibiz. Büyük sorumluluk. O yüzden bunun bilinciyle beraber ona yarın veda edeceğiz. Gelecek nesilleri büyük azimle yetiştirmeye devam edeceğiz."

"İnce işçiliklerle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Orkestra şefi Murat Kodallı da iki bölümden oluşan renkli program hazırlandığına işaret ederek, "Buranın yoğunluğunda biz daha hızlı hazırlıklar yapıyoruz. Yoğun bir prova temposu yaşıyoruz. Sonra sahnede birleşiyoruz. İnce işçiliklerle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yeni sezona dair çok fazla ümitli olduğunu anlatan Kodallı, "2026'yı çok umutla karşılamak istiyoruz ve umarım hepimize barış, mutluluk, güzellikler getirir. Bize de büyük, halkın ilgisini çekecek prodüksiyonlar ve daha mutlulukla çalışma fırsatları verir diye umuyoruz." görüşlerini paylaştı.

Opera sanatçısı Mesut İktu ile çok eskiden yakınlığı olduğunu aktaran Kodallı, "Beni yakından takip ederdi. Ayda bir telefonla konuşurduk. Ondan sonra hep kontakta kalırdık. Son birkaç ay hastalığı sebebiyle maalesef yapamadık. 2024'te beraber bir konser arzu ettim. 'Oğlum, yapamam çok yorgunum.' dedi bana. Bu biraz ani ve üzücü oldu." diye konuştu.

İki bölümden oluşan konserde solistler Caner Akın, Uğur Etiler, İpek Zehra Evre, Burak Kul, Burçin Savigne ve Nazlı Deniz Süren sahnedeydi.

Mihail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila" uvertürüyle açılış yapılan konserin ilk bölümünde Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ve Georges Bizet'in yapıtları izleyicilerle buluştu.

İkinci bölümde ise Johann Strauss'un operet repertuvarının seçkin örnekleriyle Viyana'nın yeni yıl ışıltısı İstanbul'a taşındı. Franz Lehar, Emmerich Kalman ve Jacques Offenbach'ın eserleriyle devam eden gecede, finalde seslendirilen Strauss'un "Radetzky Marşı", izleyicilerin alkışları eşliğinde sergilendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Müzik, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDOB Yeni Yıl Konseri'nde Coşku - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:51:41. #7.11#
SON DAKİKA: İDOB Yeni Yıl Konseri'nde Coşku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.