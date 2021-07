İDSO, Bach Akşamı konserinde müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Alman barok müzik bestecisi Johann Sebastian Bach'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaz Konserleri" kapsamında gerçekleşecek "Bach Akşamı", 13 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde izlenebilecek.

Şef Can Okan yönetimindeki orkestraya, flütüyle solist Recep Fıçıyapan eşlik edecek.

Orkestra konserde, Bach'ın "Orkestra Suiti No 1", "Orkesta Suiti No 2" ve "Brandenburg No 3" eserlerini yorumlayacak.