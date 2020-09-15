IEA talep öngörüsünü düşürünce petrol fiyatları yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 yılı petrol talebi öngörüsünü düşürdüğünü açıkladıktan sonra, küresel piyasalarda vadeli hampetrol fiyatları yükseldi.

IEA, 2020 hampetrol talebi öngörüsünü önceki öngörüden 200,000 varil düşürerek, günde ortalama 91.7 milyon varil düzeyne indirdi.

IEA raporunda ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ağustos'ta üretim kısıntısı hedefini 2.0 milyon varil yerine 1.3 milyon varil azalttığı anımsatıldı.OPEC+ üretim kısıntısını günlük ortalama 9.7 milyon varilden 7.7 milyon varile indirmeyi kararlaştırmış, sonra önceki kısıntı taahhütlerini yerine getiremeyen ülkelerin fazladan kısıntıyla telafi etmeleri için kısıntı miktarı yüksek tutulmuştu.

Gelişmelerle, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.57 artışla 40.25 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.80 artışla 37.93 dolara çıktı.