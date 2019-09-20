İett'den 345 otobüse 'ivedi' onarım

İETT Genel Müdürlüğü'nce 345 otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı ile servise hazırlanması için 'ivedi' olarak açılan ihale, sonuçlandırıldı. Yıl sonuna kadar yapılacak bakım ve onarım işleri için İETT tarafından 9 milyon 176 TL ödeme yapılacak.

İstanbul'daki toplu ulaşımın ana sorumlusu konumundaki İETT'de, arızalı otobüslerin onarılması konusunda yaşanan sıkıntı, 'pazarlık' (davet) usulüne göre düzenlenen ihaleyle aşıldı. Otobüslerin bakım ve arızaları için İETT, daha önce 2 ihale açmış, bu ihalelerden biri geçerli teklif veren istekli çıkmaması diğeri ise teknik şartname içeriğinin yeniden düzenlenmesinin gerektiği için iptal edilmişti.

Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine dayanılarak, 'pazarlık' usulüne göre 2'nci kez açılan ihalelerden biri, 247 aracı kapsıyor. '247 Adet Karsan Avancity CNG Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hazar Onarımı Servise Hazırlanması' adı altında açılan ihalenin sonucu ise önceki gün açıklandı. İhaleyi, merkezi Ankara'da bulunan Bilginay Temizlik Hizmetleri firması, 5 milyon 394 bin 480 TL'ye üstlendi.

'98 Adet Citaro Körüklü Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması' adı altında açılan 2'nci ihale de aynı kanun maddesine göre yapıldı. Bu ihaleyi ise Öz Hicret Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. firması, 3 milyon 781 bin 575 TL üstlendi.

İETT ayrıcı her yıl tekrarlanan 'Şehir İçi Toplu Taşıma' ihalelerini de 3 aylık süreyle aynı kanun kapsamında ihale etti. 2 parti halinde düzenlenen ihalelerin toplam bedeli, 77 milyon 973 bin 224 TL oldu. İhalelerin süresi yıl sonunda dolacak.

'İVEDİ' İHALE YÖNTEMİ

Kamu kurumlarının acil durumlar için kullandığı 'pazarlık' usulü diğer adıyla 'davetli' ihale yöntemi, Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinde düzenlenmiş durumda. İETT tarafından söz konusu yöntemin seçilme nedeni için ihale sonuç açıklamasında, "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" denildi.