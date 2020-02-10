İETT'den Büyükçekmece'ye 2 yeni otobüs hattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İETT'den Büyükçekmece'ye 2 yeni otobüs hattı - Son Dakika

İETT'den Büyükçekmece'ye 2 yeni otobüs hattı

6 saat önce

İETT, Büyükçekmece'de 76 BT (Tepekent-TÜYAP) ve HT 19 (İ.Ü. Cerrahpaşa Yerleşkesi-TÜYAP) hattında iki yeni otobüs hattını hizmete soktu.

İETT'den Büyükçekmece'ye 2 yeni otobüs hattı, System.String[]

İETT, Büyükçekmece'de 76 BT (Tepekent-TÜYAP) ve HT 19 (İ.Ü. Cerrahpaşa Yerleşkesi-TÜYAP) hattında iki yeni otobüs hattını hizmete soktu.


İlk seferler öncesinde otobüs kaptanlarına çiçek takdim eden Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Tekdemir Demirkan, Nevzat Sezen, Rıza Can Özdemir ve Teknik Danışman Ahmet Bayraktar otobüs seferlerinin Büyükçekmece için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Otobüslerin güzergahları


76 BT (Tepekent - TÜYAP) sefer sayılı otobüsler; Tepekent, Arel Üniversitesi, Tepecik Caddesi, Tepecik Kiptaş Konutları, Batıköy, Ekinoba, Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Büyükçekmece ve TÜYAP güzergahında ulaşım hizmeti verecek. HT 19 (İ.Ü. Cerrahpaşa Yerleşkesi -TÜYAP) sefer sayılı otobüsler ise Şehit Ömer Halisdemir, San-Bir 4, Beykent Üniversitesi ve TÜYAP güzergahında ulaşım hizmeti verecek.


"Ulaşım imkanlarını daha da kolaylaştıracağız"


Daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlamak için çalışmaların devam edileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Vatandaşlarımıza rahat ve hızlı ulaşım imkanı sağlayabilmek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. 76 BT ve HT19 İETT otobüs seferleri vatandaşımıza büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Vatandaşlarımız artık kısa süre içerisinde TÜYAP metrobüs durağına ulaşabilecekler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve İETT Genel Müdürümüz Sayın Hamdi Alper Kolukısa'ya ve emeği geçen herkese Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. İlçemizdeki ulaşım imkanlarını daha da kolaylaştıracağız" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Cerrahpaşa, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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