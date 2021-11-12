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İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı - Son Dakika

İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı

12.11.2021 10:15
İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bağlı kuruluşlardan İETT Genel Müdürlüğü'nün 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programlarını görüştü.

Metrobüs hattına alınan 160 otobüse, önümüzdeki yıl 100 yeni araç daha ekleyeceklerini belirten İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, " İstanbul'un tarihide ilk kez satın alacağımız çevre dostu elektrikli otobüslerle daha konforlu bir yolculuk sunmaya başlayacağız. Özel halk otobüsleri ve erguvan otobüslerin hizmet kalitesini de yükselteceğiz" dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda meclis üyelerine bir sunum yaparak, hizmet ve yatırımları anlattı. Oylamaya sunulan bütçe ve yatırım programı, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

OTOBÜSLER GENÇLEŞECEK

Otobüs filosu yaş ortalamasının metrobüs hattında 11, diğer otobüslerde 10 olduğuna dikkat çeken Alper Bilgili, alınan 160 yeni metrobüs aracının üretiminin sürdüğünü ve 2022 yılında işletmeye alınacağını söyledi. Önümüzdeki yıl yeni araç alarak metrobüs filosunu gençleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Bilgili, şöyle konuştu;

"Bu kapsamda, 100 tane daha metrobüs alarak, filomuzun yaklaşık yarısını yenilemiş olacağız. Ayrıca, ilk kez satın alacağımız elektrikli otobüslerle de yolcularımıza daha konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılında, filomuza katılacak yeni araçlar ile birlikte filo yaşımızı metrobüs hattında 11'den 9'a, otobüs filosunda ise 10'dan 9'a indireceğiz."

ARIZALAR AZALIYOR

İETT, özel halk otobüsü ve İUAŞ araçlarının 2018 ve 2019 yıllarındaki günlük arızalarının 500'lü sayılarda olduğuna dikkat çeken Bilgili, aldıkları önlemlerle arızaları son 2 yılda 400'lü sayılara düşürdüklerini söyledi.

Bilgili, "Yapılan kilometre başına arıza sayılarını incelediğimizde, 2018 ve 2019 yıllarında her 10 bin kilometrede arıza sayısı 5 iken, son 2 yılda bu sayıyı 4'e düşürdük. 2022 yılında günlük toplam arıza sayısını 400'ün altına çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

İHALELER AÇIK VE ŞEFFAF

Alper Bilgili, son dönemde bazı çevrelerce dile getirilen; "İETT'nin bakımları haksız bir şekilde tek bir firmaya verdiği ve araç bakımlarının gereği gibi yapılmadığı için arızaların arttığı" yönündeki iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Araç bakım ihalelerinin tamamı açık ihale usulü ve kamu ihale kurumu gerekleri çerçevesinde gerçekleştirildi. En az 30 civarı istekli firma EKAP sistemi üzerinden doküman aldı ve her bir ihale için en az 3 ila 5 firma da fiyat teklifi sundu. Araçlarımızın bakımı, bu ihalelerde en düşük teklifi veren 5 farklı firma tarafından gerçekleştiriliyor. Şeffaflık ilkesi gereği, son metrobüs aracı alım ihalemizi canlı olarak yayınladık ve artık gelecekteki tüm yüksek tutarlı ihalelerimizi de canlı olarak yayınlamaya devam edeceğiz."

2022 YILI BÜTÇESİ 7.7 MİLYAR LİRA

2019 yılında toplam 140 milyon euro borçla devralınan İETT Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesi, 7 milyar 700 milyon lira olarak belirlendi. İBB, toplu ulaşımdaki mal ve hizmet alımı ile yakıt maliyetindeki artışlarının vatandaşlara yansımaması için bu yıl İETT'ye 1 milyar 850 milyon lira destekte bulundu. 2022 yılında bu desteğin 2 milyar 200 milyon liraya çıkması öngörülüyor.

ÖZEL OTOBÜSLERİN DE KALİTESİ ARTACAK

İETT 2022 Yılı Bütçe ve Yatırım Programına göre; otobüs arıza sayılarındaki düşüşü devam ettirmek için İstanbul Ulaşım AŞ ve özel halk otobüslerine de İETT araçlarına uygulanan kapsamlı teknik muayeneler uygulanmaya başlandı. Bu otobüslerde, İETT''de olduğu gibi telemetri, usb şarj, kablosuz internet, ve benzeri donanımlar yer alacak. Bu sayede, 2022 yılında tüm lastik tekerlekli araçların teknik denetim ve bakım kalitesi yükseltilerek, arıza sayıları daha da aşağı çekilecek. Yapılacak 15 yeni garaj ile önümüzdeki yıl özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım AŞ araçları da İETT garajlarında parklandırılacak. Böylece güvenlik, temizlik, ölü km ve bakım süreçleri daha verimli şekilde yönetilecek.

681 MİLYON KM YOL YAPARAK 1.1 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım AŞ araçlarının rengini sarıya dönüştürme işlemlerini tamamlayan İETT, filosunda toplam 6 bin 286 otobüs ile Adalar'da hizmet veren 60 elektrikli araç bulunduruyor. Günde 800 hatta 50 bin sefer yapılıyor. Bu yıl sonuna kadar toplam 450 milyon kilometre yol kat edecek İETT, 900 milyon yolcu taşıyacak. Gelecek yıl toplam kilometrenin 475 milyona, yolcu sayısının 1 milyar 250 milyona çıkması bekleniyor. Metrobüs hattında ise, bu sene 225 milyon toplam kilometre yapılarak yıl sonuna kadar 206 milyon yolcu taşınmış olacak. 2022 yılında ise toplam kat edilecek kilometre sayısının 235 milyona, yolcu sayısının ise 290 milyona ulaşması öngörülüyor.

İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı

İstanbul, Tragger, Yatırım, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT'nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları, İBB Meclisi'nde onaylandı - Son Dakika
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