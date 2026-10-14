İETT otobüsünde suların içinde kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
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İETT otobüsünde suların içinde kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa’da korku dolu anlara neden oldu. Çamurlu sel sularının ortasında mahsur kalan ve sürüklenmeye başlayan İETT otobüsünün içine su dolarken, yolcular canlarını kurtarmak için otobüsün tavanına çıktı. Yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da akşam saat 19.00 sıralarında aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da dehşet dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çamurlu sel sularının ortasında mahsur kalan ve sürüklenmeye başlayan bir İETT otobüsünün içinde adeta can pazarı yaşandı.

İETT otobüsünde suların içinde kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

İÇİ SUYLA DOLAN OTOBÜSTE PANİK ANLARI

Sokakları nehre çeviren sel sularının otobüsün içine dolmaya başlamasıyla birlikte yolcular büyük panik yaşadı. Suların hızla yükselmesi üzerine mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayatta kalma mücadelesi verdi. Otobüsün tavanında bulunan acil çıkış kapağını açan bazı yolcular, dışarı çıkarak tavanın üzerine tırmandı ve metrelerce yüksekteki sel sularının ortasında çaresizce kurtarılmayı bekledi.

İETT otobüsünde suların içinde kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

"KOLTUKLARIN ÜZERİNE ÇIKIN!"

O anları saniye saniye kaydeden çevredekiler ile otobüstekiler arasında büyük bir bağrışma yaşandı. Dışarıdaki vatandaşların otobüsün içindekilere "Su dolmaya başladı, koltukların üzerine çıkıp bekleyin!" diyerek yönlendirme yapmaya çalıştığı görüldü. 

İETT otobüsünde suların içinde kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

Otobüsün tavanına sığınan yolcuların korku dolu bekleyişi cep telefonu kameralarına yansırken, sel sularında sürüklenen diğer araçların da otobüse çarpmak üzere olduğu tehlikeli anlar anbean kaydedildi.  

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Kaynak: İHA
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