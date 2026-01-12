İGA Havalimanı Kışa Hazır

İGA İstanbul Havalimanı, kar yağışını eğitimli teknik personeli ve geniş karla mücadele filosuyla karşılıyor. Dünyanın 330'dan fazla noktasına uçuş imkanı sunan ve günlük ortalama bin 500'ün üzerinde uçuşa ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, özellikle kar, buzlanma ve ani hava değişimlerinin operasyonlar üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla ileri teknoloji altyapıya yatırım yapmaya devam ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel meteorolojik bilgileri toplayan ekipler, uçuş güvenliğini artıran önlemleri anında devreye sokarak zorlu hava şartlarında faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlıyor. Kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik "Zorlu İklim Şartlarıyla Mücadele" eğitiminden geçiyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

İGA İstanbul Havalimanı filosunda mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyiciler bulunuyor. Ayrıca; pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dahil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu alanlarda kullanılmak üzere 1.575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolanmış durumda.

"Önceliğimiz misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak"

İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kış hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda, en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış şartlarının getirdiği tüm zorluklara karşı, uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknoloji sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava şartlarına bağlı riskleri tespit edip; gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik; misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."

"Pist güvenliği dijital platform üzerinden anlık izleniyor"

İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl kış hazırlıkları kapsamında pist güvenliğini ve operasyonel sürekliliği güçlendiren sistemleri devreye aldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanan 'ileri teknoloji çözümleri' sayesinde, pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametrelerin gerçek zamanlı olarak raporlanıyor. Böylece gereksiz pist kapatma ihtiyacı da azaltılıyor.

Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İGA İstanbul Havalimanı, sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik verileri analiz ederek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskleri önceden tespit ediyor ve ekiplerin zamanında müdahale etmesini sağlıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, karla mücadelesine gençleri de ortak etti. Apron sahasında görev yapan kar küreme araçları için İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ödüllü isimlendirme çalışmasına gençler imza attı.

İGA İstanbul Havalimanı'nın mesleki eğitime destek vererek gençlerle kurduğu bağı pekiştiren proje, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandı. Çalışma sonunda gençlerin önerileriyle belirlenen 15 isim, farklı tipteki kar küreme araçlarına uygulanarak sahada kullanılmaya başlandı. Kış şartlarına karşı mücadeleyi, gücü ve dayanıklılığı çağrıştıran, Kar'a Bela, Beyaz Dev, Kar'a Basan, Beyaz Fırtına, Buz Kıran, Karbozan, Kar Panteri gibi isimlerin yanı sıra Türk mitolojisinen ve kültüründen Kar Fatihi Tulpar, Kardelen, Ayaz Ata, Bardız, Kar Kartalı, Zemheri, Kardeş (Kar-deş) gibi kavramlar yer aldı.

Kış şartlarıyla mücadele için İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki araçlar şu şekilde belirtildi:

"1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 1 Pist Frenleme Ölçüm Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 25 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 3 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 6 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 30 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 1 Yol Yardım Aracı." - İSTANBUL