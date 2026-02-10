Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet Skandalı

10.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Adliyesi'nde 7 şüpheli hakkında rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü kurma iddianamesi hazırlandı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ve iki avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının soruşturulmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında araması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler 28 Mayıs 2025'te tutuklandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceğine yönelik değerlendirme üzerine soruşturma genişletildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde avukat G.A. ve R.Ş. de gözaltına alınarak, tutuklandı.

Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ile iki avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ile iki avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:08:11. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.