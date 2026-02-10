Iğdır Adliyesi'nde Rüşvet Skandalı

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ve iki avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının soruşturulmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında araması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler 28 Mayıs 2025'te tutuklandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceğine yönelik değerlendirme üzerine soruşturma genişletildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde avukat G.A. ve R.Ş. de gözaltına alınarak, tutuklandı.

Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ile iki avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Iğdır Adliyesi'nde görevli iki yazı işleri müdürü ile iki avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.