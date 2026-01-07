Iğdır'da 1200 Sosyal Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, stratejik konumdaki Iğdır'da tarımdan ulaşıma, eğitimden sağlığa birçok alanda yapılan yatırımların devletin kente verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut projelerinin vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynadığını söyleyen Turan, 6 Şubat depremlerinin ardından kısa sürede yüz binlerce konutun tamamlanarak teslim edilmesinin ise devletin kriz yönetim kabiliyetini ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını gösterdiğini ifade etti.