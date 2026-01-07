Iğdır'da 1200 Sosyal Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesine ilişkin projesi kapsamında Iğdır'daki bin 200 hak sahibi kurayla belirlendi.
Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından heyecan ve umutla takip edildi.
Noter huzurunda ve kamuoyuna açık çekilen kuralar sonrası Iğdır'da inşa edilecek bin 200 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
