Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen lise öğrencisi D.B. (16) okula giderken Y.B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı.
Genç kızın bıçak darbeleriyle yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçan Y.B. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralanan öğrencinin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?