Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Iğdır'da kuyuya düşen 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi Muhtarı Mehmet Alaboğa, belediye ekiplerini arayarak bir kuyu içinde 4 yavru köpeğin bulunduğunu söyledi.

Alana gelen Halfeli Belediyesi ekibi, kuyunun içindeki yavruları bulundukları yerden çıkardı.

Annelerinden ayrı kalan köpeklerin, etkili olan sağanak ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri tahmin ediliyor.

Kurtarılan yavrular, yapılan sağlık kontrolünün ardından annelerinin yanına bırakıldı.