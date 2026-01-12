Iğdır'da Leyleklerin Gökyüzü Şöleni

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da hava sıcaklığının 3 dereceye yükselmesini fırsat bilen ve son birkaç yıldır göç etmeyerek kenti mesken tutan leylekler, yuvalarından çıkarak şehir merkezinde toplu halde uçuş gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gökyüzünde süzülen leylekler, ardından tarihi karaağaçların üzerine kondu. Soğuk kış günlerinde beklenmedik bu görüntü, vatandaşların ilgisini çekerken şehirde görsel şölen oluşturdu.

Leyleklerin toplu uçuşu, Iğdır'ın doğal yaşamının şehirle iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.