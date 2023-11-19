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İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı - Son Dakika

İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı

Iğdır'da bir meslek lisesinin bahçesinde demir korkuluklara kemerle asılı şekilde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın 22 yaşındaki Azad Dağ olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı
19.11.2023 18:54

Iğdır'da meslek lisesinin bahçesinde demir korkuluklara asılı halde erkek cesedi bulundu.

DEMİR KORKULUKLARA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan endüstri meslek lisesinin bahçesinde vatandaşlar demir korkuluklara asılı şekilde birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesindeki demir korkuluklara kemerle asılı kişinin 22 yaşındaki Azad Dağ olduğunu tespit etti.

Azad Dağ

SORUŞTURMA BAŞLADI

Dağ'ın cesedi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Fatih, Iğdır, Olaylar, Güvenlik, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı - Son Dakika
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