İntihar mı cinayet mi! Lise bahçesine gelenler gördükleri karşısında hemen polisi aradı

Iğdır'da meslek lisesinin bahçesinde demir korkuluklara asılı halde erkek cesedi bulundu.

DEMİR KORKULUKLARA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan endüstri meslek lisesinin bahçesinde vatandaşlar demir korkuluklara asılı şekilde birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesindeki demir korkuluklara kemerle asılı kişinin 22 yaşındaki Azad Dağ olduğunu tespit etti.

Azad Dağ

SORUŞTURMA BAŞLADI

Dağ'ın cesedi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.