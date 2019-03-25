Iğdır'da Sigara ve Alkol Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı operasyonuIĞDIR - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 690 paket kaçak sigara ile 125 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Iğdır'da sigara ve alkol kaçakçılığı operasyonu



IĞDIR - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 690 paket kaçak sigara ile 125 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Melekli Beldesinde üç şahsın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden içki ve sigara getirterek evlerinin eklentilerinde depoladıkları ve kaçak yollarla sattıklarına dair ihbar aldı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda şahıslara ait ev ve bir araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 125 şişe kaçak alkol ile 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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