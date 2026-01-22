Iğdır\'da Telefon Hırsızlığı Yaşandı

Iğdır'da telefon satış mağazasına giren 2 hırsız, çok sayıda telefonu alıp kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 02.30 sıralarında merkez Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerindeki bir telefon satış mağazasına giren iki şüpheli, çok sayıda telefonu alıp olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açan işletme sahibi, telefonların yerinde olmadığını fark edip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların kimliklerinin tesbiti ve olayın aydınlatılması için iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. - IĞDIR