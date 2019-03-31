Iğdır'da Toplam 4 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde MHP Kazandı
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır'da sonucu belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Karakoyunlu - Bayramali Ballı - MHP.
Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır
'da sonucu belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Karakoyunlu
- Bayramali Ballı - MHP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
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